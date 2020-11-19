وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 ألاف و438 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية (موسكو) و2312 إصابة في مدينة (سان بطرسبورج) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأشار البيان إلى أن 25 ألفا و573 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليون و526 ألفا و656 شخصا.



وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيانه أنه تم تسجيل 463 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 34 ألفا و850 شخصا.