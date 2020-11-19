حزب الشعب الجمهورى التركى: 5 ملايين ليرة تكلفة ذهاب وإياب أردوغان للبرلمان

كتب : أحمد علوى

انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى ونائب مقاطعة مرسين على ماهر باشارير، فى خطابه أمام الجمعية الوطنية التركية الكبرى، الهدر الكبير الذى لا يتحمله إلا الشعب والإفراط فى إنفاق القصر الرئاسى فى بشتيبى.

ففي بداية خطاب باشارير قال "فى نهاية رحلة حزب العدالة والتنمية التي استمرت 18 عامًا ، تم إصدار وصفة طبية مؤلمة أو سيتم الإعلان عنها.هل هذه الوصفة المؤلمة سيصوغها العمال والفلاحون والطلاب المتقاعدون أم "إدارة القصر والبيروقراطيون"؟ هناك 125000 مركبة رسمية مستخدمة فى القطاع العام.

وتابع: هذا الرقم هو 8 آلاف فى ألمانيا و9 آلاف فى فرنسا و10 آلاف فى اليابان، لكن الوصفة تصاغ من اجل الشعب. "وقال باشاريير، إن إنفاق إدارة الحماية الرئاسية للأشهر السبعة الأولى بلغ 161 مليون ليرة تركية، كما أن "بالرغم من ان المسافة بين القصر والبرلمان 5 كيلومترات.

وأكد أن تكلفة خروج الرئيس من القصر إلى البرلمان 5 ملايين ليرة تركية، وتابع قائلا "لكن الوصفة الاقتصادية المؤلمة والمرة هي من أجل الشعب فقط".