جو بايدن: مستعدون لمواجهة ما سترثه إدارتنا من تحديات فى اليوم الأول

كتبت مريم بدر الدين

التقى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بعض خبراء الأمن القومي الأمريكي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث نشر صورة من اللقاء عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معلقا : "التقيت أنا وكامالا هاريس مع بعض خبراء الأمن القومي الأكثر خبرة في بلادنا لمناقشة التحديات التي تواجه أمتنا ومؤسساتنا والعالم.. نحن على استعداد لمواجهة التحديات التي سترثها إدارتنا في اليوم الأول".



بايدن

كما عقد بايدن ، اجتماعًا افتراضيًا مع العاملين في مجال الرعاية الصحية ، في ويلمنجتون بولاية ديلاوير ، مؤكدا رغبته في الاستماع للذين شاهدوا حقيقة جائحة فيروس كورونا وكيف يدمر المجتمعات الأمريكية، ونشر صورة من اللقاء، معلقا عليه : "يقدم العمال على الخطوط الأمامية لهذا الوباء تضحيات غير عادية كل يوم. إنهم يستحقون قادة يستمعون إليهم ويعملون بجد من أجلهم كما هم من أجل مجتمعاتهم. كرئيس ، هذا بالضبط ما سأفعله".



جو بايدن

وقال بايدن، للعاملين في مجال الرعاية الصحية ، إنهم يستحقون القادة الذين سيعملون "بجد من أجلكم كما تفعلون مع العائلات في مجتمعاتكم" كما استمع بايدن فى الاجتماع إلى ضيوفه ، الذين وصفوا تجاربهم في العمل على الخطوط الأمامية للوباء.

ووجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين، مساء الأربعاء، مؤكدة أن بايدن قال إنه لن يكون هناك مكان للكراهية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غردت عبر تويتر موضحة: "الرئيس المنتخب جو بايدن، كان واضحا أنه لا مكان للكراهية في أمريكا. معًا سنبدأ في اجتثاث قوى الظلام وتعافى أمتنا".