تحرك سعودى لكشف لغز اختفاء الطيار عبدالله الشريف فى الفلبين منذ 580 يوما

وكالات

كشفت عائلة الطيار السعودي عبدالله الشريف، الذي اختفى في الفلبين قبل 580 يوما، أن المعلومات التي لديها تفيد بأن الطائرة اختفت ولم تتحطم، وأن عبدالله ومرافقه الفلبيني على قيد الحياة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة عكاظ السعودية فإن عائلة الطيار السعودي المختفي في الفلبين تكشف عن معلومات تؤكد أنه على قيد الحياة، وفتح البيان الذي أصدرته السفارة السعودية أمس أملا جديدا في كشف مصير الطيار الذي فقد الاتصال به خلال رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني.

وأوضحت السفارة أن وفدا أمنيا سعوديا عالي المستوى وصل مانيلا بناء على توجيهات الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات الجارية في القضية.

وشهدت قضية اختفاء الشريف عدة تطورات في أوقات سابقة، منها ما تردد عن عثور فرق البحث الفلبينية على معلومات ربما تكشف عن مصيره بعد اختفائه في 17 مايو 2018، واستندت تلك المعلومات على دراسات عن إقلاع طائرة التدريب واتجاهها وسرعتها وفقدان الاتصال.

وأكدت عائلة الشريف لصحيفة "عكاظ" أن المعلومات التي حصلوا عليها من السلطات الفلبينية تتمحور حول العثور على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة (المدرب) وبطاقات بنكية وصور شخصية له مع أحد الصيادين. وتؤكد أن المعلومات تفيد بأن الطائرة اختفت، ولم تتحطم، وأن الشريف ومرافقه الفلبيني على قيد الحياة.

وبحسب الأسرة، فإن أحد زملاء الطالب المختفي أكد أنه اتصل على الهاتف المحمول الخاص به بعد أسبوع من اختفائه، وتلقى ردا لمدة 5 دقائق وتحدثت فيه امرأة ثم أغلقت الخط. وتثور شكوك وسط العائلة حول مصير ابنها المختفي مع قناعتهم بأنه على قيد الحياة، خصوصا أن فرق البحث في الفلبين عثرت على معلومات مهمة تتمثل في أن الهواتف التي كان يحملها الطياران المفقودان لا تزال تعمل وتستقبل اتصالات محددة.