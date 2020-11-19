فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 6995 اصابة جديدة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس، أن اجمالي الإصابات في البلاد بلغ 228 الفا و683 حالة وقد تعافى منها 149 الفا و541 حالة بينما توفى 2116 حالة .