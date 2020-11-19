وأشار البيان إلى وجود 4614 حالة فى المستشفيات منهم 683 حالة فى العناية المركزة .

وذكر البيان أن اعلى الاصابات تم تسجيلها فى ولاية النمسا العليا وبلغت 1706 إصابات يليها العاصمة فيينا 1188 حالة ثم النمسا السفلى 985 حالة وتيرول 913 حالة وجاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 145 حالة .

 