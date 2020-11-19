أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 6995 اصابة جديدة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس، أن اجمالي الإصابات في البلاد بلغ 228 الفا و683 حالة وقد تعافى منها 149 الفا و541 حالة بينما توفى 2116 حالة .
وأشار البيان إلى وجود 4614 حالة فى المستشفيات منهم 683 حالة فى العناية المركزة .
وذكر البيان أن اعلى الاصابات تم تسجيلها فى ولاية النمسا العليا وبلغت 1706 إصابات يليها العاصمة فيينا 1188 حالة ثم النمسا السفلى 985 حالة وتيرول 913 حالة وجاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 145 حالة .
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