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القنصل الفرنسى فى المغرب ينتحر شنقا داخل غرفته بالقنصلية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:59 م
القنصل الفرنسى فى المغرب ينتحر شنقا داخل غرفته بالقنصلية قنصل فرنسا فى طنجة
كتب أحمد علوى

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أقدم دينيس فرانسوا القنصل الفرنسي بمدينة طنجة شمال المغرب، على وضع حد لحياته شنقا صباح اليوم الخميس داخل غرفته بالقنصلية.

واستنفر العثور على الجثة السلطات الأمنية بالمدينة، كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا عاجلا في الموضوع.

وذكر موقع "360" المغربي، أن المسؤول الفرنسي البالغ 55 عاما، أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأضاف أنه كان يعيش مشاكل خاصة، وتقدم بطلب إعفائه من مهامه لسفير فرنسا ولسلطات بلاده بعد أسابيع قليلة على تعيينه قنصلا بطنجة.

وباشر القنصل أعماله بالمغرب خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد اقتراحه من طرف سفيرة فرنسا بالمملكة، وصرح وقتها للصحافة "أنه سعيد بتعيينه من طرف سفيرة بلاده"، معربا عن أمله بأن يساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مجالات عديدة ما بين فرنسا والمغرب.


فرنسا

القنصل الفرنسى فى طنجة

انتحار القنصل الفرنسى فى المغرب

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