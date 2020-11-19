القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات المساكن بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عملائهم "سيئى النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.