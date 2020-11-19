السيطرة على حريق فى مطبعة كتب مدرسية بالعاشر من رمضان.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بمطبعة كتب مدرسية بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم أول العاشر.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع لطباعة الكتب المدرسية بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم أول العاشر.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وبرئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، بـ5 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفر الحريق عن احتراق 15 بكرة ورق كبيرة الحجم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق بمصنع طباعة بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق بمصنع طباعة بالعاشر من رمضان