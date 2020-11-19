بغداد (أ ش أ)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حسن كريم الكعبى، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية لا يحق له نقض القوانين أو الاعتراض عليها وإعادتها إلى البرلمان، وقال الكعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "إن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين أو الاعتراض عليها أو إعادتها إلى مجلس النواب وتعد مصادقته عليها إجراء بروتوكولي ليس إلا".