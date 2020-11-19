اعرف الفرق بين أزمة الربو والإصابة بمرض الانسداد الرئوى

كتبت هند عادل

يعد مرض الانسداد الرئوي المزمن أحد أكثر الأمراض شيوعًا التي تؤدي إلى الاعتلال والوفاة في جميع أنحاء العالم وتتزايد معدلات حدوثه كل عام، يصاب مرضى الانسداد الرئوي المزمن بسعال مستمر ، وصعوبة في التنفس ، والتهابات صدرية متكررة في الغالب بسبب تدخين السجائر على المدى الطويل. ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يظهر مرض الانسداد الرئوي المزمن عادةً بعد سن 35 عامًا ولكن يتم تشخيصه في وقت متأخر عند بلوغ سن 60 عامًا.

من الشائع أن يتم الخلط بين أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن على أنها سعال للمدخن لفترة طويلة قبل أن يتم تشخيصه رسميًا. يرتبط احتمال الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن ارتباطًا مباشرًا بعدد ومدة تدخين السجائر. يتطلب تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن اختبار تنفس بسيط يسمى قياس التنفس.

الفرق بين الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن



عادة ما يتم تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن خطأ على أنه ربو حيث يمكن أن تكون الأعراض مشابهة إلى حد كبير للربو، ومع ذلك ، من المهم جدًا التفريق بين الاثنين لأن علاج ونتائج كلا المرضين يمكن أن يكونا مختلفين تمامًا.

غالبًا ما تكون أعراض الربو متقطعة ويمكن عكسها تمامًا وتكون النتيجة طويلة المدى للربو أفضل من مرض الانسداد الرئوي المزمن بشكل عام غالبًا ما يكون مرض الانسداد الرئوي المزمن لا رجعة فيه وعادة ما يعاني المريض من أعراض السعال وضيق التنفس يوميًا.

خيارات العلاج



العلاج الوحيد الأكثر أهمية وفعالية لمرض الانسداد الرئوي المزمن هو الإقلاع عن التدخين قد يكون الإقلاع عن التدخين أمرًا صعبًا ولكن يمكن أن يصبح أسهل كثيرًا بمساعدة بعض الأدوية والاستشارات التي تساعد في التعامل مع أعراض انسحاب النيكوتين لم يفت الأوان أبدًا للإقلاع عن التدخين وهناك مساعدة كبيرة متاحة للإقلاع عن التدخين بنجاح في عيادات الإقلاع عن التدخين المخصصة.

يمكن تقديم الأدوية للمرضى في شكل أجهزة الاستنشاق لتخفيف الأعراض وتحسين نوعية حياتهم ، الجوانب المهمة الأخرى لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن هي التطعيم ضد الإنفلونزا والالتهاب الرئوي وإعادة التأهيل الرئوي إعادة التأهيل الرئوي هو برنامج تمارين مخصص يتضمن بناء القدرة على التحمل وتقوية العضلات وتمارين التحكم في التنفس يستمر البرنامج بأكمله لمدة تصل إلى 6 أسابيع ويمكن حتى تقديمه في المنزل بواسطة أخصائي علاج طبيعي ذي خبرة. قد يحتاج بعض المرضى إلى علاج أكسجين طويل الأمد في المنزل.