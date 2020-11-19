وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، إن حالات الإصابة الجديدة (بكوفيد-19) تشمل 539 طفلا و673 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.



وأضاف وزير الصحة الأوكراني، أنه تم تسجيل 257 حالة وفاة فيما تماثل 7 آلاف و400 شخص للشفاء وانتقل 1531 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة زابوريزهيا تليها تشيركاسي.



