"FDA"تنشر بيانات ترخيص استخدام لقاحات وأدوية كورونا للجمهور فى حالات الطوارئ

كتبت أمل علام

كشفت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" ، إنها ستجري مراجعات عامة لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بترخيص استخدام الطوارئ (EUA) الممنوح لأدوية ولقاحات فيروس كورونا. وفقا لموقع "FDA"

وقال ستيفن هان مفوض، هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" في بيان: "إجراء الشفافية اليوم هو مجرد خطوة واحدة من عدد من الخطوات التي نتخذها لضمان ثقة الجمهور في عملية مراجعة الاستخدام الطارئ" EUA "للأدوية والمنتجات البيولوجية، وخاصة أي لقاحات محتملة لفيروس كورونا

وأضاف هان، إن جميع مراكز الأدوية والمنتجات البيولوجية التابعة لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تنوي، "بالقدر المناسب والمسموح به بموجب القانون"، مشاركة المعلومات حول وثائق المراجعة العلمية التي تدعم إصدارأومراجعة أو إلغاء اتفاقيات الاستخدام الطارئ EUA.

تتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا، وقد أثار وتيرة التطوير السريعة للأطباء والخبراء القلقين بشأن الشفافية والمراجعات التنظيمية.

وأوضحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، إنها تدرك أن الكشف عن مثل هذه المعلومات سيساهم أيضًا في ثقة الجمهور في المراجعة الدقيقة للوكالة للبيانات العلمية.

وقال هان: "سنواصل أيضًا اتباع العلم والتأكد من أن العلم يظل المحرك لاتخاذ القرارات التنظيمية للوكالة في معركتنا ضد فيروس كورونا وما بعده نيابة عن الصحة العامة".