اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير خارجية الصين ناعيا المعلم.. كرس حياته للدفاع عن استقلال سوريا وسيادتها

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:19 م
وزير خارجية الصين ناعيا المعلم.. كرس حياته للدفاع عن استقلال سوريا وسيادتها وانج يى وزير خارجية الصين
بكين /أ ش أ/

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نعى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانغ يي" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السورى وليد المعلم الذى وافته المنية ، مؤكدا أنه كرس حياته للدفاع عن استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها.

وقال وانغ –فى برقية تعزية للحكومة السورية اليوم الأربعاء- إن "المعلم وقف بصلابة حماية لمصالح سوريا والشعب السوري، وكافح بلا كلل حتى نهاية حياته. وإن وطنيته ومهنيته جديران بالإعجاب وسيظل فى الذاكرة".

وأضاف وانغ أن "المعلم كانت مشاعره ودية تجاه الشعب الصيني، وقدم إسهامات مهمة لتسهيل وتطوير العلاقات الودية التقليدية بين الصين وسوريا".

وتابع وانغ "إن الصين، كما هو معتاد، تدعم الحكومة السورية والشعب السورى فى حماية استقلال وطنهم وسيادتهم ووحدتهم الوطنية، وأن الصين تعتزم العمل مع سوريا للمضى قدما بالعلاقات التقليدية الودية بين الصين وسوريا".

 


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