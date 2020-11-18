مفوضية اللاجئين السودانية: عدد الفارين من القتال فى إثيوبيا يصل إلى 36 ألفا

كتب أحمد عرفة

أعلنت مفوضية اللاجئين السودانية، أن عدد اللاجئين الفارين من القتال في إثيوبيا يصل إلى 36 ألفا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقبلها ذكر تلفزيون "فانا" التابع للدولة في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 76 ضابطا الجيش بتهمة الخيانة لصلتهم بقادة إقليم تيجراي المتمرد.

وبدأت القوات الاتحادية هجوما على الحكومة المحلية لتيجراي قبل أسبوعين.

من ناحية أخرى، قالت أربعة مصادر أمنية ودبلوماسية لرويترز، إن جنود حفظ السلام الإثيوبيين بالصومال نزعوا سلاح زملاء لهم من عرق التيجراى يتراوح عددهم بين 200 و300 الأسبوع الماضى مع احتدام الصراع فى الإقليم الواقع بشمال إثيوبيا.