مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بقنا

قنا- وائل محمد

لقى شخصان مصرعها، أصيب آخر، اليوم الأربعاء، في تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية ،مام قرية الجزيرية التابعة لمركز قنا ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وكذلك المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع شخصين وإصابة ثالث في حالة خطرة، جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، أمام قرية الجزيرية ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .