مدرس يقتل حماه بسبب خلافات أسرية فى سوهاج والنيابة تبدأ التحقيق

سوهاج - محمود مقبول

أقدم مدرس بدائرة مركز سوهاج، على قتل والد زوجته المُسن، حيث انهال عليه بعصا، وأصابه بكسر بقاع الجمجمة بسبب خلافات المصاهرة، فتم نقل الضحية إلى مستشفى سوهاج الجامعي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت النيابة العامة بمركز سوهاج التحقيق مع مدرس متهم في واقعة قتل حماه، بسبب خلافات أسرية بعد عرضه من قبل المباحث برفقة التحريات تنفيذا للقرار السابق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بإصابة مسن بكسر بقاع الجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، إلا أنه توفى قبل إسعافه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بوصول "صلاح اع" 75 سنة بالمعاش، يقيم دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصاباً "بكسر بقاع الجمجمة" وتوفـي عقب وصوله.

بالانتقال والفحص وسؤال نجله "محمد ص ا ع" 37 سنة سائق، يقيم بذات الناحية، اتهم زوج شقيقته "ضاحي م ا ح" 49 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي والده بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات المصاهرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.