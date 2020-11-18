محافظ الفيوم يفتتح مسجد "نور الإسلام" بالمقيرشة بعد إحلاله وتجديده

الفيوم رباب الجالى

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد " نور الإسلام" بقرية المقيرشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز طامية، بحضور الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الاوقاف، وعدد من الأئمة ورجال الأوقاف والأزهر، وحشد من الأهالي.



أوضح محافظ الفيوم، أن افتتاح المسجد ـ اليوم ـ بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وبإشراف وزارة الأوقاف، بتكلفة بلغت 1,5 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم افتتاح 250 مسجدًا خلال السنوات الست الماضية بتكلفة تعدت 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح 11 مسجدًا منذ أسبوعين، واليوم يتم افتتاح 3 مساجد، ويتوالى افتتاح المساجد تباعًا بمختلف أنحاء المحافظة.



وأشار محافظ الفيوم، إلى أن افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لبناء وتشييد وإحلال وتجديد عدد من المساجد بشتى أنحاء الجمهورية، مما يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى، لافتًا إلى أنه سوف يتم تقنين أوضاع عدد من الكنائس بالمحافظة، مؤكدا أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضى قدمًا فى تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.



وأضاف المحافظ، بأن أهل القرية المصرية يتمتعون بطيب الخلق على اختلاف طوائفهم، موجهًا الشكر لأهالى قرية المقيرشة على الترحاب البالغ وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن المساجد منارات العلم ومكانًا للدعوة بالحسنى ونشر مبادئ الدين الوسطى الصحيح بعيدًا عن التشديد والغلو، وتعمل المحافظة على تأهيل دور العبادة لتعليم المبادئ والقيم الدينية الصحيحة وتعديل المفاهيم المغلوطة.



ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن افتتاح المسجد اليوم يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيرًا أن أعمال الإحلال والتجديد بالمساجد المفتتحة اليوم، شملت تطوير المساجد وفرشها وإحلالها وتجديد دورات المياه بها.



وفى السياق نفسة، افتتح المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، مسجد " المحطة" بقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، على مساحة 500م2، وبتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون جنيه، وبإشراف من وزارة الأوقاف.



وفى سياق متصل افتتح ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية مسجد " فتحى السعد" بعزبة عرفات التابعة لقرية المظاطلى بطامية، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، على مساحة 180م2، وبتكلفة بلغت مليون وخمسين ألف جنيه.