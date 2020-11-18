قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة يقرر إخلاء سبيل أحد أصدقاء طفل المرور

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية قبول الاستئناف المقدم من محامى أحد أصدقاء طفل المرور على قرار حبسه، وتقرر إخلاء سبيله.

كان النائب العام، قد أمر بإيداع الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

كانت "النيابة العامة" في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المعتدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.