فلسطين تسجل 1251 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء ‬‬تسجيل 1251‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭

‬‬وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 600 إصابة.