فلسطين تسجل 1251 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 600 إصابة.
وأضافت أن 43 مريضا "يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 78566 إصابة تعافى منها 68686 وتوفي 668.
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