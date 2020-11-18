اليوم السابع
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ضبط عصابة تخصصوا في سرقة المواطنين بالاكراه

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:15 م
ضبط عصابة تخصصوا في سرقة المواطنين بالاكراه حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص بأنه أثناء إستقلاله سيارة نقل "مُحملة بأعلاف الأسماك" قيادة سائق ، وبرفقتهما (عامل) وسيرهم بدائرة المركز متجهين إلى إحدى المزارع بالمنطقة ، إعترضهم ثلاثة أشخاص ملثمين مستقلين دراجة نارية وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم لإجبارهم على التوقف مما أدى إلى إصابة السائق والعامل بطلقات نارية ووفاة الأخير .

 توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، إن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - عدد 2 خزينة - عدد من الطلقات - دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المُستخدمين فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بالإكراه .

 

 


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