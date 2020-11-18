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صحة الوادى الجديد تستعد لتنفيذ المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:01 م
صحة الوادى الجديد تستعد لتنفيذ المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الإعداد لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للاهتمام بصحة الأم والجنين، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لفرق التمريض على أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم الخدمات الصحية ضمن البروتوكول الطبي للمبادرة، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

 

أوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان صحفي، أن المبادرة تهدف إلى فحص السيدات الحوامل من عدد من الأمراض، وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

 

وأضاف محروس، أن مديرية الصحة جهزت 30 وحدة صحية ومركزًا طبيًا ومكتب صحة، وذلك بجميع الإدارات الصحية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، والتي ينفذ فيها جميع المبادرات الرئاسية في صورة دمج للمبادرات (صحة المرأة، والمسح السمعي، والأمراض المزمنة) للعمل كفريق واحد تمهيدًا لانطلاق المبادرة خلال الفترة القليلة المقبلة.


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