شقيق الشهيد ياسر عصر: "والدتى قالت له بموت قالها محدش عارف مين هيموت قبل مين"

القليوبية إبراهيم سالم

قال عمر حسن عصر، الشقيق الأكبر للشهيد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي استشهد صباح أمس عند قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إن شقيقه اللواء ياسر كان ذو خلق ومحبوب ونظيف اليد وكان الجميع يحبه ويحترمه وتربطهم ببعض علاقة قوية .

وأضاف الشقيق الأكبر للشهيد ياسر عصر، أن الجميع يشهد له بالأمانة والنظافة، وأنه شخص نظيف لم تدنس يده بأي مال من حرام، موضحا أن علاقته كانت بأشقائه علاقة مختلفة، حيث إنه صاحب خلق وشقيق عزيز علينا جميعا، ولن ننساه.