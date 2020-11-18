شاب أنقذ مواطنا من الغرق فى دمياط: الناس كانت واقفة تصوره وهو بيموت

ماجد تمراز

أكد إسلام ماهر الزهيري، شاب أنقذ شخصا من الغرق فى دمياط، أنه كان يسير مع شقيقه، وجد تجمعا لمواطنين بالقرب من النيل، فوجد بعض الناس تصور شخصا ما يغرق في النيل، وقال: "قلعت الهدوم ونزلت النيل وطلعناه أنا وأخويا، رغم أنه كان اختفى خالص ومكنش ظاهر منه أى شيء، غطست أنا وأخويا تحت خالص لحد ما لاقيته".



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أثناء محاولتى إنقاذه شاهد الموت بعينه، وأنه حاول قدر الإمكان أن يتحدث مع الشخص الغريق، أن يقوم بترك نفسه حتى يتمكن من إنقاذه، وزاد الأمر صعوبة، أنه كان يرتدى "جاكت" امتلأ بالماء جعل وزنه يزيد أثناء عملية إنقاذه.



ومن جانبه، قال ماهر شقيق إسلام: "لو كنا أتاخرنا عليه دقيقتين كمان كان ممكن يتوفى، وكنت مستغرب من منظر الناس اللي كانت بتصور الراجل وهو بيغرق، على الأقل كان حد منهم طلب النجدة بدل ما يصور واحد بيموت، دي روح واحد بيموت".