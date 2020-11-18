سلطان عمان يتلقى التهانى من 70 زعيم عربى وأجنبى بمناسبة العيد الوطنى الـ50

وكالات

تلقّى السُّلطان هيثم بن طارق برقيات التهاني من قادة الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات والمنظمات والهيئات ومن كبار المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة ومن رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسلطنة بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين للنهضة، أعربوا فيها

عن أصدق تهانيهم وأطيب تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، داعين الله جل في علاه أن يديم على عُمان الخير والرخاء وعلى شعبها الرفعة والعزة والسؤدد في ظل قيادة جلالة السلطان المعظم الحكيمة،وأن يعيد هذه المناسبة الغالية وأمثالها على جلالته والشعب العُماني لأعوام

عديدة وأزمنة مديدة وقد تحققت كل آماله وتطلعاته.

وتلقّى السُّلطان هيثم بن طارق برقيات تهنئة بهذه المناسبة المجيدة من كلٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة

العربية السعودية والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي

بجمهورية السودان والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والسلطان حاجي حسن البلقيه سلطـان برونـاي دار السلام والسلطان عبد الله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا واﻟﺮﺋﻴﺲ محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان

الإسلامية والرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا والرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية،

كما تلقى برقيات من الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، والملك فيليـبي السادس ملك مملكة أسبانيا، والملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ووإيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث، والملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، و الملـك ماها فاجيرا لونجكورن ملك تايلند والملك/ كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد، و الملك/ وليام الكسندر ملك مملكة نيذرلاندز، و الإمبراطور نــاروهيتــو إمبراطور اليابان، و الجنرال ديفيد هارلي حاكم عام أستراليا، و الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، و الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الايطالية، و الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، و الرئيس الدكتور / فرانك فالتر شتاينماير رئيـس جمهورية ألمانيا، و الرئيس/ دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس/ باتريس تالـون رئيس جمهورية بنيـن والرئيس/ سيريل رامابوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ، و الرئيس / فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية ، و الرئيس/ كـلاوس يوهانيس رئيس رومـانـيــا ، والرئيس/ غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية

الاشتراكية.

كما تلقّى برقيات التهنئة بهذه المناسبة المجيدة من كبار المسؤولين الدوليين، ومن الوزراء والمستشارين ومن قادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى ومن المكرمين أعضاء مجلس الدولة و أعضاء مجلس الشورى والوكلاء، والسفراء العُمانيين، ومن رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسلطنة وممثلي المنظمات والهيئات الدولية ومن شيوخ وأعيان البلاد ومن المواطنين ، أعربوا فيها عن تهانيهم القلبية لجلالة السلطان المعظم بهذه الذكرى المجيدة وعاطر تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة، مقرونة بالدعاء إلى المولى القدير أن يحفظ جلالته ويمدّ في عمره ويعيد عليه المناسبات السعيدة بالخير واليُمن والبركة وعلى الشعب العماني محقّقا المزيد من آماله وتطلعاته في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وردَّ السلطان على المهنئين بهذه المناسبة المجيدة، معربًا لهم عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من تهانٍ خالصة وتمنيات طيبة ومشاعر نبيلة، داعيًا الله عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية، وأن يعيد المناسبات السعيدة عليهم وقد تحقّق لهم ولكافة الشعوب ما تصبو إليه من الرقي والنماء والرخاء.