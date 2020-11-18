سقوط عصابة تخصصت في سرقة كابلات الكهرباء بالاسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تاجر خردة لقيامه بسرقة كابلات كهربائية بالإسكندرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على المال العام ومتابعة أعمال جرائم تجارة الخردة والمسابك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام أحد الأشخاص (تاجر خردة، مقيم بالإسكندرية، له معلومات جنائية) بالإستيلاء على كمية من المهمات والكابلات الخاصة بشركات الكهرباء، مما يضر بالإقتصاد والمال العام، ويقوم بتخزينها بمخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة كرموز، وذلك بقصد التربح ببيعها لتجار الخردة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (طن من الكابلات الألومنيوم – عدد 16 قطعة نحاسية خاصة بمحولات الجهد بارات نحاسية – نصف طن من الرصاص جهد متوسط – عدد 8 قطع محولات شدة – عدد 4 قطع كابل هوائى ألمونيوم مختلفة الأطوال - كمية من قطع الكابلات مختلفة الأطوال).