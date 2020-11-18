سقوط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم تخصيص أراضي استصلاح

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بطرق إحتيالية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أربعة أشخاص) بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من أحد الأشخاص بزعم قدرته على تمليكهم أراضى إستصلاح زراعى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ("له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) حيث قام المذكور بممارسة نشاطاً إحتيالياً

فى الإستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنتحال صفة رجل أعمال وصاحب شركة للإستثمار الزراعى والعقارى زاعماً ملكيته لمزرعة بمساحة أربعون فدان، وقام بتسويقها للبيع وتمكن من إستقطاب الشاكين مستغلاً رغبتهم على شراء المزرعة وإستولى من كلٍ منهم على مبلغ مالى كمقدم لإتمام عملية البيع .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وكذا ضبط (هاتف محمول) بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الصور التى يتسخدمها فى النصب على المواطنين .