"زراعة الشرقية" تواصل حملات التطهير والتعقيم بمختلف الإدارات.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار فى تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والقرى والشوارع والميادين ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطرى - الزراعة - التضامن الإجتماعي) وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان سلامة المواطنين وتفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، أشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية بتشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بإدارات ( الزقازيق – فاقوس – الصالحية الجديدة – القنايات – مشتول السوق ) الزراعية واقسامها الداخلية، حيث شملت أعمال الرش والتطهير المبانى من الداخل والخارج والأسطح والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه والمخازن.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، على أهمية التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وللعبور من هذه الجائحة بسلام.