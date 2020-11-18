رئيس وزراء الهند يتصل ببايدن ويتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين

أجرى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتهنئته بفوزه في الانتخابات، التي قال إنها تبرز قوة الديمقراطية الأمريكية وتعهد بتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وكان مودي بعث بتهانيه في البداية إلى بايدن عبر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة وجيزة من إعلان شبكات التليفزيون الأمريكية فوز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة.

وقال مودي على تويتر في وقت متأخر الليلة الماضية إنه أجرى مكالمة هاتفية لتهنئة بايدن وتأكيد التزامه بالشراكة الإستراتيجية بين الديمقراطيتين الكبيرتين.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن "رئيس الوزراء مودي قدم تهانيه الحارة لبايدن على انتخابه، ووصفه بأنه شهادة على قوة ومتانة التقاليد الديمقراطية في الولايات المتحدة". وأضافت الوزارة إن الزعيمين ناقشا أيضا أولوياتهما، بما في ذلك احتواء جائحة فيروس كورونا، وتعزيز الحصول على اللقاحات بأسعار معقولة والتصدي لتغير المناخ.