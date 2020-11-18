اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة: لقاح سينوفاك لكوفيد-19 يستحث استجابة مناعية سريعة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:00 ص
دراسة: لقاح سينوفاك لكوفيد-19 يستحث استجابة مناعية سريعة لقاح - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت نتائج التجارب الأولية اليوم الأربعاء أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من كوفيد-19 استحث استجابة مناعية سريعة لكن مستوى الأجسام المضادة الذي انتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم (كورونافاك)، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.

ولقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى يجري تطويرها في الصين تخضع حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

 


لقاح

مودرنا

سينوفاك

فايزر

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل يتغلب لقاح مودرينا على مشكلة تبريد اللقاحات.. الشركة تؤكد قدرة المصل البقاء فى درجة حرارة مبردة لمدة 30 يومًا.. يظل مستقرا بحرارة الغرفة لمدة 8 درجات.. ولا حاجة للتبريد تحت الصفر

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:00 م

التعب الشديد أحد الآثار الجانبية التى واجهها 10% من متلقى لقاح مودرنا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:00 م

كريستين لاجارد يؤكد لقاح كورونا لن يغير التوقعات الاقتصادية للمركزى الأوروبى

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:30 م

زيت كبد سمك القرش ولحاء الأشجار أهم المواد الخام لزيادة فعالية لقاح كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة