اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تعلن 145 إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف مواطن..واستقرار نسب الوفيات

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:49 م
تونس تعلن 145 إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف مواطن..واستقرار نسب الوفيات اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة التونسى الدكتور فوزى مهدى، إن نسبة انتشار فيروس كورونا المستجد الحالية لا تزال مرتفعة، حيث تصل أعداد الإصابات إلى 145 حالة لكل 100 ألف ساكن فى أخر 14 يومًا، واصفًا الوضع الوبائى بـ"المستقر نسبيًا" فيما يخص عدد الوفيات.

وأضاف مهدى - خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بقصر الحكومة فى القصبة، بحضور أحمد عظوم وزير الشئون الدينية والحبيب عمار وزير السياحة والشئون الثقافية بالنيابة - أن نسبة الضغط فى المستشفيات انخفضت فى الفترة الأخيرة، فيما بلغت نسبة الاكتظاظ داخل أقسام الإنعاش 85%، وهو ما يعود إلى دور الإطارات الطبية وشبه الطبية فى التكفل بالمرضى فى الخطوط الأولى.

وأكد سعى الوزارة لتعزيز القدرات الاستشفائية من خلال رفع طاقة استيعاب أسرة الإنعاش بنسبة 24%، و40% بالنسبة لأسرة الأكسجين منذ بداية شهر نوفمبر.

يُذكر أن وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع العدد الإجمالى للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2445 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 81 ألفا و723 إصابة.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السعودية تسجل 290 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:47 م

صحة كفر الشيخ تؤكد عزل 34 حالة منزلياً يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:40 م

كبير خبراء الصحة بأمريكا فى حديث مع cnn: سأتناول أحد لقاحات كورونا وأوصى بها عائلتى فى حالة واحدة.. ولسنا مضطرين لإغلاق الاقتصاد مرة أخرى.. ويؤكد: هناك أمل بنهاية النفق ولكن علينا الالتزام بتدابير الصحة العامة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:30 م

إصابة كولاسيناك مدافع أرسنال بفيروس كورونا فى معسكر منتخب البوسنة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة