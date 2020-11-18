ترامب ينشر مقالا لعضو كونجرس يقارن إضافته للحزب الجمهورى بلينكولن وريجان

كتبت رباب فتحى

نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مقالا لعضو الكونجرس السابق داريل إيسا قارن فيه القيمة التى أضافها ترامب إلى الحزب الجمهورى بإضافات إبراهام لينكولن ورونالد ريجان، وعلق "شكرا داريل، لطيف حقا".

وفى المقال المكتوب على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قارن عضو الكونجرس السابق في كاليفورنيا الذي يعود إلى مجلس النواب العام المقبل إضافات الرئيس ترامب إلى الحزب الجمهوري بإضافات إبراهام لينكولن ورونالد ريجان.

وقال داريل إيسا في برنامج "فوكس نيوز" السبت: "أعتقد أن دونالد ترامب أضاف إلى الحزب الجمهوري مثلما فعل لينكولن وريجان وجولدووتر". "هؤلاء أناس دائمون لا يزالون يميزون كل من تلك الشخصيات التاريخية بطريقة خاصة جدًا. ولذا أعتقد أنه عندما تأخذ حزب ريجان، ثم تضيف لينكولن، ثم تضيف ترامب فأنك تحصل على حزبنا" .

الجمهورى من ولاية كاليفورنيا هو عضو في الكونجرس لمدة تسع فترات وهو من المؤيدين المتحمسين للرئيس ترامب. فاز بسباقه الأسبوع الماضي في المنطقة الخمسين بولاية كاليفورنيا، بعد عامين من تقاعده كعضو في الكونجرس من الدائرة التاسعة والأربعين ذات الديمقراطية المتزايدة.

كان إيسا من بين مجموعة من المرشحين الجمهوريين للكونجرس الذين أبلوا بلاءً حسنًا على الرغم من هزيمة ترامب في كاليفورنيا على يد الديمقراطي جو بايدن. كان لمرشحي الحزب الجمهوري تقدمًا بأحجام مختلفة في أربع مقاطعات في كاليفورنيا فاز بها الديمقراطيون في عام 2018. ويشغل الجمهوريون حاليًا سبعة من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 53 في كاليفورنيا.

أيد إيسا مزاعم الرئيس باحتمال حدوث تزوير جماعي للناخبين وانتهاكات إجرائية في فرز الأصوات، وغرد الأسبوع الماضي: "الرئيس ترامب - أقف معك ، تمامًا كما وقفت معي منذ عام 2016 حتى اليوم. إن حقيقة عدم السماح لمراقبي الاقتراع بالإشراف الكافي على عمليات إعادة فرز معينة أمر غير مقبول على الإطلاق. هذه أمريكا. تأتي نزاهة الانتخابات أولاً" .