ترامب ينشر خريطة تثبت فوزه فى الانتخابات الأمريكية

نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، زعم أنها تثبت انتصاره فى الانتخابات الأمريكية. يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" هي التي نشرت الخريطة، مؤكدة أن ترامب حصل على 10.1 مليون صوت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أي أكثر مما حصل عليه قبل أربع سنوات.

...AND I WON THE ELECTION. VOTER FRAUD ALL OVER THE COUNTRY! https://t.co/9coP3R44UQ