اليوم السابع
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ترامب ينشر خريطة تثبت فوزه فى الانتخابات الأمريكية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:28 م
ترامب ينشر خريطة تثبت فوزه فى الانتخابات الأمريكية ترامب
كتب محمد تهامى زكى و إيهاب محمد

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نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، زعم أنها تثبت انتصاره فى الانتخابات الأمريكية. يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" هي التي نشرت الخريطة، مؤكدة أن ترامب حصل على 10.1 مليون صوت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أي أكثر مما حصل عليه قبل أربع سنوات.

وعلق ترامب على الخريطة، قائلا: "فزت في الانتخابات. إنه احتيال على الناخبين في جميع أنحاء البلاد"، وأصر الرئيس الجمهورى ترامب على أن انتخابات 3 نوفمبر، كانت "مزورة"، وأنه سيتم إعلان فوزه بعد سلسلة من الطعون القانونية في عدة ولايات.

ترامب
ترامب

 

سبق أن أعلن الرئيس دونالد ترامب على تويتر أنه أقال كريس كريبس، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، وربطها مباشرة بتصريح كريبس الذي قال إنه "لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت تم حذفه أو فقده، أو تغيير الأصوات".

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تويتة ترامب

وقال ترامب في تغريدة كرر فيها أيضًا نظريات المؤامرة حول الانتخابات: "التصريح الأخير الذي أدلى به كريس كريبس بشأن الأمن في انتخابات 2020 كان غير دقيق للغاية، حيث كانت هناك مخالفات وتزوير هائل، وأضاف: "لذلك، ساري المفعول على الفور، تم إنهاء عمل كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

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كريس  كيربس

وذكرت شبكة سي إن إن أن كريبس، الذي كان يدير الذراع الإلكترونية لوزارة الأمن الداخلي كان يتوقع طرده حيث  قال مصدر مقرب منه إنه يعلم أنه قد يواجه مشكلة لكنه أدرك أن إقالته قد تأتي قريبًا عندما تبدأ المؤسسات الإعلامية الصديقة للرئيس بمهاجمته.

وقال المصدر إنه علم من تغريدة ترامب أنه طُرد ، ورد بنفسه على تويتر بعد ذلك بوقت قصير ، قائلاً: "تشرفنا بالخدمة. لقد فعلناها بشكل صحيح. دافع اليوم # Protect2020".


ترامب

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

جو بايدن

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