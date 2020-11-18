النيابة تأمر بالتحفظ على سائق أتوبيس المدرسة المتسبب فى حادث الرماية

كتب أحمد الجعفرى – علاء رضوان

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على سائق أتوبيس طلاب الهرم، والذي انقلب صباح اليوم بمنطقة الهرم، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا، تمهيدًا للتحقيق معه والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة فى واقعة انقلاب سيارة ميني باص "أتوبيس"، يقل عددا من الطلاب بمنطقة الهرم، ما أسفر عن إصابة طلاب.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالتهم، تمهيدًا لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتحفظ على "الأتوبيس" تمهيدًا لعرضه على مهندس فنى لفحصه.

وكشف الدكتور منصور خليل مدير عام مستشفى الهرم في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن عدد إصابات أتوبيس المدرسة الذى حدث صباح اليوم، ارتفع إلى 17 مصابا، منهم طفلة عمرها 10 سنوات حالتها حرجة بالرعاية المركزة، ومدرسة عمرها 35 عاما حالتها حرجة أيضا بالرعاية المركزة، و8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة، وجارى فحص باقى المصابين من الأطفال.