اليوم السابع
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المؤبد لعاطلين بتهمة قتل سائق توك توك اغتصب شقيقة أحدهم

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:52 م
المؤبد لعاطلين بتهمة قتل سائق توك توك اغتصب شقيقة أحدهم محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد، لعاطلين بتهمة قتل سائق توك توك، وذلك بعد أن استدرج المتهمان "سائق توك توك"، وقتله بعد تعدي المجني عليه على شقيقة المتهم الثاني، وتهربه منها، بدائرة قسم شرطة المرج.

 

وكشف أمر الإحالة أن كل "أحمد. م" عاطل، و"سيد.ع" سائق توك توك، قتل المجني عليه "علاء. م " سائق توك توك، مع سبق الاصرار والترصد، بان بيتوا النية وعقدا العزم علي قتله عقب اكتشاف علاقة المجني عليه مع شقيقة المتهم الثاني ، وعندما أجبره على الزواج من شقيقته رفض فاتفق مع اخر وقتله.

 

كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا يفيد بالعثور على جثة سائق به عدة طعنات، بالانتقال والفحص لمكان الحادث تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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