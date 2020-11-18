اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصور الأولى لوصول أول وفد بحرينى إلى إسرائيل برئاسة وزير الخارجية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:32 ص
الصور الأولى لوصول أول وفد بحرينى إلى إسرائيل برئاسة وزير الخارجية وصول وفد بحريني إلى إسرائيل
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل أول وفد حكومي بحريني لإسرائيل على متن أول رحلة لطيران الخليج إلى تل أبيب، وكان على رأس الوفد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى.

البحرين 2

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين فى ضوء ما تم الاتفاق عليه فى إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

 

البحرين 3
 

 

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن الزيارة تأتى لتأكيد موقف مملكة البحرين "الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعى الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة فى مجالات متعددة".

وكان أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلى قال فى وقت سابق، إن مجلس الوزراء الإسرائيلى صادق على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين".

 


اسرائيل

البحرين

التطبيع

الاحتلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة