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الصحة بموسكو: تصاعد الدخان من مستشفى لعلاج كورونا سببه عطل بخط الأوكسجين

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:40 م
الصحة بموسكو: تصاعد الدخان من مستشفى لعلاج كورونا سببه عطل بخط الأوكسجين مستشفى علاج حالات الإصابة كورونا- أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت مديرية الصحة في موسكو، أن تصاعد الدخان من مستشفى بلدة كوموناركا لعلاج المصابين بفيروس كورونا نجم عن خلل في ضغط صهريج للأوكسجين بمبنى تحت الإنشاء ولم يسفر عن إصابات.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت مديرية الصحة في موسكو إنه تم خلال تنفيذ أعمال التكليف في مبان مؤقتة للمصابين بأمراض معدية خفض ضغط خط الأوكسجين. لم يستقبل هذا الجناح أي مرضى. ولم يتم وقوع أي إصابات. تعمل الجهات المعنية على إصلاح الخلل. المرضى والعاملون بالمستشفى لا يواجهون أي خطر.

وأكدت مديرية الصحة في موسكو إصلاح تداعيات العطل في خط الأوكسجين، مفيدة بنقل المرضى من المباني المجاورة إلى أخرى غير مرتبطة مع الجناح، لتسهيل سير أعمال الإصلاح والبناء.


موسكو

كورونا

كوفيد 19

مستشفيات علاج فيروس كورونا

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