"الدفاع الروسية" ترصد 33 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار فى سوريا رصد 33 انتهاكًا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية فى محافظات حلب (3) واللاذقية (8) وإدلب (19) وحماه (3).

وذكر بيان للوزارة الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجانب التركى فى اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 8 انتهاكات للهدنة فى سوريا .. مشيرًا إلى أنه لم يتسن للجانب الروسى التأكد من هذه الانتهاكات.

وأضاف البيان أن المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الــ24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية .. مشيرًا إلى أنه تم بشكل عام وحتى اليوم تنفيذ 2638 عملية إنسانية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية يبلغ 4569.364 طن.