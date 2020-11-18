الجنايات تبرىء ميكانيكى من تهمة الاتجار بالمخدرات فى الزواية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة ميكانيكي من تهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قراعة وعضوية المستشارين أيمن البابلي وأشرف فايز وأمانة سر أيمن القاضي .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم احراز مواد مخدره "هيروين والحشيش والمورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء معلومات تفيد بقيام ميكانيكي بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق