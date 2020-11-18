اليوم السابع
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البط المطاطى وسيلة حماية المحتجين فى تايلاند ضد المياه وقنابل الغاز.. صور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:14 م
البط المطاطى وسيلة حماية المحتجين فى تايلاند ضد المياه وقنابل الغاز.. صور مظاهرات تايلاند
كتب محمد تهامى زكى

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استخدم متظاهرون فى تايلاند، خلال الاحتجاجات التى تمر بها البلاد، البط المطاطى العملاق ، كدروع لحماية أنفسهم من خراطيم المياه، خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التايلندية، خارج البرلمان فى العاصمة بانكوك، مع مطالبة المشرعين النظر فى مقترحات لتعديل الدستور، وهو أحد المطالب الأساسية للحركة المؤيدة للديمقراطية التى يقودها الطلاب فى البلاد.


تايلاند (1)

ووفقا لموقع “sky news” البريطانى، فإن حركة الطلاب، تدعو إلى إقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات للحد من سلطات الملكية وإنهاء مضايقات السلطات، مشيرا إلى أن الشرطة قامت بصد المتظاهرين فى الموقع من قبل خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع .

تايلاند (2)
 
وكان آلاف التايلانديين، شاركوا فى احتجاجات منذ بداية الأسبوع بالعاصمة بانكوك، وهو الأحدث فى سلسلة مظاهرات بدأت منذ أشهر ضد الحكومة وتطالب أيضا بإدخال إصلاحات على النظام الملكى فى البلاد.

 وعلى بعد بضعة كيلومترات، تجمع الآلاف من مؤيدى النظام الملكى بقمصان صفراء ولوحوا بالأعلام التايلاندية بينما كانوا ينتظرون لتحية الملك ماها فاجيرالونكورن المتوقع أن يحضر فعالية محلية.

تايلاند (3)

وكان التركيز فى بداية الاحتجاجات التى اندلعت فى يوليو، هو السعى لإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وهو قائد سابق للمجلس العسكري.

وقال الناشط سومبات بونجامانونج عبر مكبرات للصوت من على ظهر شاحنة وعلى رأسه قبعة قرصان "ليس فقط غير كفء بل يفتقر أيضا للشرعية... تايلاند لم تشهد تقدما بسبب برايوت ، فيما تجمع نحو 2500 متظاهر عند نصب الديمقراطية فى بانكوك وفقا لما ذكرته الشرطة ورددوا أغانى وأدوا رقصات ساخرة من الحكومة.


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