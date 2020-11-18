احترس من التنزه بالكلاب على كورنيش الإسكندرية.. الغرامة 1050 جنيها

الإسكندرية جاكلين منير

جدل أثاره "بوست" كتبته أسماء عبد الفتاح، إحدى الفتيات من الإسكندرية، والتى تعرضت لدفع غرامة ومخالفة السير بالكلب "فلالى" على كورنيش الإسكندرية بدون الالتزام بقرار محافظ الإسكندرية بارتداء الكمامة المقيدة لحركة فم الكلب وعدم تواجد الرخصة الخاصة بالكلب أو "دفتر" التحصينات والتطعيمات، ما أدى الى دفع غرامة بلغت 1400 جنيه.

من جانبها أكدت دكتورة هانم عبد السلام، مدير إدارة الطب البيطري بالمعمورة، أن حملات التحفظ على الكلاب، تأتى تنفيذًا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رقم 498 لسنة 2020 والذى ينص على حظر على المواطنين حائزي الكلاب أيًا كانت صفة الحيازة السير بها على الطرق وفي الأماكن العامة بدون تثبيت كمامات الفك الخاصة بها ومقودة بزمام بيد حائزها، علي أن يعلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري وذلك لعدم ترويع المارة، لافتة الى أنه يستثنى من القرار الكلاب صغيرة الحجم مثل لولو، جريفون، بيكن واه، شى واوا، وأمثالهم لا ينطبق عليهم قرار الضبط.

وأضافت مدير إدارة الطب البيطري المعمورة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الغرامة المحددة وفق قرار محافظ الإسكندرية هي 1050 جنيهًا، ويتم إضافة عليها مصروفات التطعيمات والتحصينات بعد التحفظ على الكلب لمدة 5 أيام، وفى حالة عدم حضور صاحب الكلب لاصطحابه بعد مرور المدة المحددة ودفع الغرامة، يتم بيعه في مزاد علنى، ونفت تمامًا ما أثير حول قتل الكلاب رميا بالرصاص، وحول التطعيمات والتحصينات الخاصة بالكلاب، أكدت أنه يمكن تطعيم وتحصين الكلب بعيادة خاصة، ولكن يجب توثيق تلك التطعيمات فى مديرية الطب البيطري.

يأتي ذلك فيما أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه الحملات تأتى تنفيذًا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتضم كل الأجهزة المعنية، من مسئولي الأحياء وشرطة الخيالة والقومة الأمنية المصاحبة، وإدارة السياحة والمصايف، والطب البيطرى، حيث تقوم الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق العام للحملات، وبعضوية كل من الادارة العامة للمتابعة الميدانية، وإدارة الرقابة والرصد البيئى ومندوبي الأحياء المختلفة.

وتمكنت الحملات التى شنتها الأجهزة التنفيذية، خلال 12 يومًا فقط من صدور القرار فى 18 يوليو الماضى وحتى أول أغسطس فى رصد عدد 117 حالة ملتزمة بالقرار وضبط عدد143حالة مخالفة للقرار، حيث تم التحفظ على الكلاب المضبوطة بمعرفة مديرية الطب البيطرى بمراكز الإيواء المعدة لذلك والخاصة بمديرية الطب البيطرى.

احدى الحملات على الكورنيش



احد المخالفين



احدى حملات الضبط



اصطحاب كلب بدون كمامة



الاطلاع على الرخصة



الكلبة فلافى



ايصال الغرامة



حملات الاجهزة التنفيذية



حملات الضبط



حملات الكورنيش



حملات بكورنيش الاسكندرية



ضبط الكلاب المخالفة



ضبط الكلاب بدون كمامة



ضبط المخالفات



ضبط المخالفين