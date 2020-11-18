إلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية بمدينة بنها وتعويضها بشبكة كابلات أرضية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتم حاليا تطوير وإعادة رصف وتجميل شارع فريد ندا بمدينة بنها وشارع كورنيش النيل وفق مخطط كامل مدروس لتطوير المناطق المتاخمة للشارعين المذكورين، وضبط الحركة المرورية بتلك المناطق، وذلك فى ضوء حرص محافظة القليوبية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للسادة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل قد قارب على الانتهاء من أعمال البنية التحتية والشروع فى أعمال الأسفلت.

وقد تأخرت أعمال البنية التحتية لأن هذه الشوارع لم يمتد إليها يد التطوير فى بنيتها التحتية منذ سنوات طويلة، وكان لزاما على المحافظة عمل تطوير كامل للبنية التحتية قبل الرصف، حتى لايتم الحفر فى هذه الشوارع مرة أخرى.

وأكد المحافظ، انه أضافت محافظة القليوبية ميزة جديدة وكبيرة للشارعين غير مسبوقة فى أى مدينة من مدن القليوبية، حيث تم تكليف شركة الكهرباء بإلغاء الأسلاك الكهربائية الهوائية والاستعاضة عنها بشبكة كابلات أرضية كاملة بالقواطع وغرف التفتيش وأعمال العزل الأرضى والتوصيلات المنزلية، مما أخر العمل فى الطريقين لحين إنجاز أعمال الكهرباء التى ستتكلف وحدها حوالى 20 مليون جنيها للشارعين.