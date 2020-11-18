اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن المنافذ يضبط 7 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:19 م
أمن المنافذ يضبط 7 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير (1185) مخالفة مرورية، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (4) قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ(183) حكم قضائى متنوع، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


أمن المنافذ

المنافذ

جهود المنافذ

الداخلية

تهريب

لحباط تهريب

بضائع

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة