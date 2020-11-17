وكيل زراعة الشرقية يعلن زراعة 62 ألف فدان من محصول البنجر

قال المهندس "على لاشين" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم زراعة 62 ألف فدان من محصول البنجر ضمن العروة المبكرة.

وتابع لـ"اليوم السابع" أن المساحة المستهدفة لزراعة محصول البنجر هذا العام 80 ألف فدان، وجارى استكمال زراعته لتحقيق المستهدف، وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة: أن وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى متمثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، أصدرت عدد من التوصيات والإرشادات الفنية الواجب على مزارعى محصول بنجر السكر مراعاتها، لزيادة إنتاج سكر البنجر، وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتي: فى العروة المبكرة (زراعة أغسطس) إجراء العزقة الثانية بداية شهر أكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى (45 وحدة آزوت/فدان) تلقيم بجوار النباتات ثم الرى على الحامى. وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر، تصبح بعدها النباتات وسط الخط ويتم الترديم حول جذورها.