منظمة الصحة العالمية: اللقاح وحده لن ينهى فيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان له اليوم، إن مبادرة" Act" لتوفير أدوات فيروس كورونا وصلت لأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، بفضل المساهمات الجديدة من فرنسا، وإسبانيا، وجمهورية كوريا، والمفوضية الأوروبية، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وأضاف، منذ بداية الجائحة، علمنا أن اللقاح سيكون ضروريًا للسيطرة على الجائحة، ولهذا السبب اقترحت منظمة الصحة العالمية انشاء مبادرة" ACT"، لكن من المهم التأكيد على أن اللقاح سيكمل الأدوات الأخرى التي لدينا، وليس استبدالها.

اللقاح وحده لن ينهي وباء فيروس كورونا..

أشار الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، إلى أن اللقاح وحده لن ينهى وباء فيروس كورونا، موضحا أن إعطاء اللقاح في البداية سيكون محدودًا، لذلك سيتم إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين، وكبار السن، وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، مضيفا:" نأمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوفيات، وتمكين النظم الصحية من التأقلم، لكن هذا سيترك للفيروس مساحة كبيرة للانتشار، لذلك يجب أن تستمر المراقبة"، موضحا أنه سيظل الناس بحاجة إلى الاختبار، والعزل، والرعاية، ستظل جهات الاتصال بحاجة إلى التتبع والعزل، كما ستظل المجتمعات بحاجة إلى المشاركة، وسيظل الأفراد بحاجة إلى توخي الحذر، مؤكدا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد كشفت إصابة 65 من موظفي المنظمة في مقرها بجنيف بفيروس كورونا التاجي، بما في ذلك عضو في فريق رئيس الوكالة الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية في تقرير لها، اعتبارًا من أمس الاثنين، أثبت ما مجموعه 65 موظفًا في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، نتائج إيجابية بفيروس كورونا.

كان معظمهم من بين الأشخاص الذين يعملون من المنزل، لكن 32 منهم كانوا يعملون في أماكن عمل، بما في ذلك 5 أشخاص على اتصال مع بعضهم البعض.

يُزعم أن أحد الأشخاص الــ5 يضم عضوًا في فريق قيادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حدثت 94 حالة من إجمالي الحالات في الأسابيع الثمانية الماضية، مع ارتفاع عدد الحالات في سويسرا وأوروبا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إنها تحقق في كيفية ومكان إصابة الأشخاص الــ5، وإنها لم تحدد ما إذا كان انتقال العدوى قد حدث في مكاتبها. كان تأكيد منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين للأرقام الواردة في البريد الإلكتروني هو المرة الأولى التي تعلن فيها عن مثل هذا الإحصاء.

أضافت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا، إن 5 من موظفي منظمة الصحة العالمية قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، مضيفة: "جميعهم بخير، وهم يعانون من أعراض خفيفة، أوليس لديهم أعراض.