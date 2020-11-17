مستشفيات جامعة المنوفية: خطة للتعامل مع أى ظرف طارئ خلال الفترة القادمة

المنوفية محمد فتحى

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على أهمية الاستعداد لمواجهة أى طوارىء، ومتابعة تجهيزات المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة تحسبا لأى زيادة فى أعداد الإصابات فيروس كرونا ووضع خطة عمل لمواجهة أى ظرف طارئ.

وفى هذا الشأن يجتمع بصفة دورية الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى المستشفيات الجامعية بمديرى المستشفيات والمسئولين لمتابعة المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الخاصة بالتشغيل، واستعجال توريد ماتم طلبه من نواقص من هيئة الشراء الموحد، وكذلك التأكد من توافر مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.

وشدد عميد الكلية خلال الاجتماع اليوم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المستشفيات الجامعية سواء العاملين أو المرضى المترددين ومرافقيهم.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور سامى الدحدوح مدير المستشفى التخصصى والعلاج الفندقى، والدكتور فؤاد زناتى مدير عام الخدمات الطبية، والدكتورة هاجر العجيزى مدير مستشفى الأورام، والدكتور أحمد سعيد منصور مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور هيثم بدر مدير العيادات الخارجية.