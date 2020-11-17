محامى مقدمة بلاغ "طفلة سيجاة الحشيش": المتهم هارب ببور سعيد مش فى أسترليا

كتب-أحمد صلاح العزب

قال محامى مقدمة البلاغ بواقعة "طفلة سيجارة الحشيش"، وهو الفيديو الذى أظهر شحض يجبر طفلة على شرب سيجارة حشيش، إنه يعلم جيدا ومتأكد أن المتهم موجود في بورسعيد ولكنه قد تمكن من الهروب حاليا وليس فى أستراليا، مشيرا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أنه بعدما تأكد تماما بصحة هذا الفيديو قام بتقدم بلاغ للنائب العام بالواقعة، مؤكدا على أن الفيديو منتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفا أن موكتله قد وصلها الفيديو قبل أربعة أشهر وتم إرسال الفيديو لنجدة الطفل قبل شهر ونصف .

وفى وقت سابق، كان محامى مقدمة البلاغ كشف تفاصيل إجبار شاب لطفلة على شرب سيجارة حشيش، مشيرا إلى أن الواقعة حقيقية، والبلاغ ليس شخصى ولكن توكيل من مواطنة أسترالية.

وأوضح أن الواقعة حدثت فى أستراليا، والطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، اسمها أ. م، مشيرا إلى أن شاب مصرى فى بورسعيد قام بالجريمة خارج مصر، وهذا لا يعفيه من العقاب.

ولفت إلى أن الموكلة بينهما خلافات، مع ابن زوجها، وحصلت على الفيديو من أحد أقاربها يتهم ابن زوجها بالموضوع، وتم تقديم بلاغ أمام مكتب النائب العام، لافتا إلى أن الفيديو يحمل مجموعة جرائم فى بعض، تعاطى مخدر الحشيش وإجبار طفلة تناوله، تم التحرك على الفور والتحقيق فى البلاغ.