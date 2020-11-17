محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة الإنتهاء من الملاعب الجارى تنفيذها بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باستكمال رصف الطريق الجاري إنشاءه بمنطقة أرض البحوث وربطه بالشارع الكائن بمنتصف حي المعلمين ودراسة فتح طريق فرعي مار بجوار مدرسة متولي الشعراوي وذلك لربط الحي بأكثر من طريق بشكل مباشر مع حي الأمل.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال إنشاء الطريق المار بمنطقة البحوث الزراعية بمدينة الخارجة، حيث كلف الوحدة المحلية أيضا بإزالة الأتربة والحشائش والركام وتسوية المكان لتجميل المنطقة المحيطة بالمدرسة، وإعداد دراسة لاستغلال الهناجر المتهالكة الخاصة في إقامة مشروع خدمي نافع يخدم أهالي الأحياء المحيطة.

وفي سياق متصل وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الإنتهاء من إنشاء الملاعب الجاري تنفيذها بمركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة خلال أسبوع وإنهاء كافة التشطيبات النهائية.

جاء ذلك خلال تفقده للمركز اليوم الثلاثاء ضمن جولته التفقدية لعدد من المواقع بمدينة الخارجة، كما وجه بسرعة تجهيز مباني الإستضافة تمهيداََ لإستقبال الحالات وإفتتاح المركز.