اليوم السابع
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محافظ القليوبية: غلق كلي لكوبري كفر الجزار ببنها اعتبارا من الخميس ولمدة أسبوع

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:43 ص
محافظ القليوبية: غلق كلي لكوبري كفر الجزار ببنها اعتبارا من الخميس ولمدة أسبوع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية- إبراهيم سالم

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة القليوبية وبين الهيئة العامة للطرق والكباري، تم معاينة كوبري كفر الجزار المعدنى المتحرك على النيل، حيث تلاحظ أنه في حاجة إلى صيانة لتيسير الحركة المرورية.
 
وأوضح محافظ القليوبية، أنه قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإرسال فريق عمل لمعاينة الكوبري وبناء عليه فقد تقرر غلق كوبري كفر الجزار بشكل كلي اعتبارا من مساء الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 وحتى مساء الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020.
 
ووجه المحافظ، بالتنسيق مع  العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، لتوفير بدائل لخط سير السيارات للمواطنين حيث سيكون خط السير المتجه من والى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعى لحين الانتهاء من أعمال صيانة كوبري كفر الجزار مع إلتزام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لوحات إرشادية للمواطنين.
 
 

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