محافظ الشرقية : حل مشكلة موقع محطة المعالجة المقترح إنشائها بكفر الفرايحة

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وانتهائها من حل مشكلة موقع محطة المعالجة المقترح إنشائها بكفر الفرايحة بمركز ومدينة أولاد صقر وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف فى المياه والقاء المخلفات بشبكات الصرف والذى يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وفى هذا الإطار أعلن اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن الإنتهاء من حل المشكلة الخاصة بموقع محطة المعالجة المقترح إنشائها بكفر الفرايحة التابع لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر والمخصص بقرار دولة رئس مجلس الوزراء رقم 1589 لسنة 2017 لإقامة محطة معالجة على قطعة أرض أملاك دولة ملك الوحدة المحلية بكفر الفرايحة بمساحة 4 فدان و 20 قيراط و 4 أسهم مشيراً إلى أنه تبين وجود عجز فى المساحة المخصصة لإقامة محطة المعالجة.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه بعرض الموضوع على المحافظ على الفور قام بإصدار القرار رقم 7608 لسنة 2020 بتشكيل لجنة للإنتقال على الطبيعة لتحديد أملاك الدولة وحدود الأرض المخصصة لإقامة محطة المعالجة المقترحة وضمت اللجنة كل من ( رئيس مجلس ومدينة أولاد صقر – مدير عام الإدارة العامة للتنمية بالمحافظة – مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة – رئيس وحدة مشروعات الميجا بالشرقية – مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالشرقية – رئيس الوحدة المحلية بالفرايحة – رئيس مكتب المساحة بأولاد صقر ) وبحضور عدد من المسئولين بالوحدة المحلية بالفرايحة وشركة مياه الشرب الصرف الصحى بالشرقية.

أوضح رئيس الشركة قيام مندوبى مكتب المساحة والبنية التحتية بديوان عام المحافظة برفع كامل المسطح ووجد أن المساحة تقدر بـ 5 فدان و2 قيراط و 8 أسهم شاملة جميع الحدود أملاك الدولة ومشموله قرار التخصيص سالف الذكر ليتم تخصيص مساحة 4 أفدنة و 20 قيراط و 4 أسهم طبقاً لقرار التخصيص , وتم وضع علامات حديدية للموقع والتنبيه على مسئولى الوحدة المحلية بالحضور أثناء تسليم موقع المحطة للشركة المنفذة للمشروع وبذلك تم إزالة أسباب المشكلة لسرعة البدء فى الأعمال وتقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم لأهالى كفر الفرايحة.