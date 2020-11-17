محافظ البحيرة يقرر عزل رئيس قرية بويط بالرحمانية من منصبه لعدم الالتزام بالحيادية

قرر اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، عزل رئيس قرية بويط بمركز الرحمانية، وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت لمخالفته مقتضى السلوك الوظيفى والقانون 81 ولائحته التنفيذية وفقا لما انتهى اليه التحقيق بعدم الالتزام بالحيادية والشفافية تجاه المرشحين فى دائرة عمله.

وشدد المحافظ على التزام كافة الأجهزة التنفيذية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وكانت وافقت اللجنة العليا للإستثمار خلال إجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، وبحضور الدكتوره نهال بلبع - نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد وأعضاء الجنة، على إقامة 6 مشروعات إستثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية مليار و127 مليون جنيه توفر 529 فرصة عمل وهى عبارة عن :-